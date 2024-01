La Fabo vince ancora con il brivido nel finale

NPC RIETI

75

FABO MONTECATINI

80

RIETI Roderick 3, Markovic 21, Da Campo 19, Zucca 18, Cassar 10, Bacchin 1, Melchiorri 3, Del Sole, Mele, Perella ne, Margarita ne, Reginaldi ne. All. Ponticiello.

MONTECATINI Benites 4, Chiera 16, Natali 7, Arrigoni 6, Sgobba 11, Radunic 24, Dell’Uomo 7, Giancarli 3, Lorenzetti 2, Longo, Carpanzano ne, Lorenzi ne. All. Barsotti.

ARBITRI Guarino e Palazzo.

NOTE Parziali 17-19, 29-43, 43-60.

Con un quarto periodo sciagurato la Fabo Herons Montecatini rischia di buttare una vittoria che a fine terzo periodo sembrava una formalità. Alla fine però la banda-Barsotti ha la meglio 75-80 sulla NPC Rieti anche grazie a un super Radunic da 24 punti: un esordio bis da incorniciare. La partenza della Fabo è decisa e con Benites e Chiera dopo 4’ è 7-1 Montecatini. In casa reatina cercano tutti Cassar nel pitturato e il centro italo-maltese risponde presente segnando 5 punti. Ad Arrigoni è affidata la replica Herons da dietro l’arco, ma con il break di 5-0 a firma Roderick-Da Campo Rieti aggancia gli aironi a quota 10.

Radunic firma dalla lunetta i primi due punti dal suo ritorno in rossoblù, i locali però sorpassano per la prima volta con un 3/4 ai liberi (16-15). L’11-3 di parziale a cavallo fra primo e secondo quarto lancia gli Herons sul +7, i tecnici a Cassar e Roderick fruttano altri 5 punti alla causa montecatinese e la difesa dei Barsotti boys tiene a 5/24 dal campo i locali: ingredienti che producono il +13 Fabo a metà secondo quarto (19-32). Zucca guida la reazione d’orgoglio che riporta Rieti a -5, cancellata però dalle triple di Chiera e Natali che in un amen spediscono Montecatini dal 27-32 al 29-43 con cui si va al riposo lungo.

Gli ospiti ricominciano da dove avevano interrotto: altro mini-break di 4-0 in avvio di ripresa ed Herons che volano sul +18. Per Rieti piove sul bagnato, anche perché Roderick non rientra sul parquet, facendo pensare ad un problema fisico. Con Cassar e Zucca a fare staffetta per Radunic non ci sono avversari: il croato ex Cantabria fa manbassa sotto le plance e tocca quota 18 punti già a metà terzo periodo. I Barsotti boys arrivano a toccare il +24 salvo poi lasciarsi un po’ andare, permettendo a Markovic di accendersi e riportare a -17 la NPC. Sempre il numero 8 laziale firma due volte il -13 nel corso del quarto periodo, le bombe di Sgobba e Chiera ricacciano indietro i locali ma gli Herons gestiscono malissimo alcuni possessi offensivi e si vedono mangiare tutto il vantaggio accumulato in trenta minuti praticamente perfetti. La NPC torna a -3 a 10 secondi dalla fine con due triple di Da Campo, ma i liberi di Chiera spengono ogni velleità reatina. Vittoria con il brivido.

Filippo Palazzoni