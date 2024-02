La Fabo sa soffrire e riprende a correre

Paffoni Omegna

71

Fabo Montecatini

75

PAFFONI OMEGNA: Kosic 7, Solaroli 6, Picarelli 8, Torgano 8, Balanzoni 15, Coltro 8, Hadzic 7, Baldassarre 6, Fazioli 6, Previato ne, Maulini ne. All. Ducarello.

FABO MONTECATINI: Benites 13, Chiera 16, Natali 3, Arrigoni 11, Radunic 13, Dell’Uomo 4, Sgobba 6, Lorenzetti 7, Giancarli 2, Carpanzano ne, Lorenzi ne, Magrini ne. All. Barsotti.

Arbitri: Castellano e Giovagnini.

Parziali: 19-16, 40-34, 52-57.

Successo fondamentale a Gravellona Toce della Fabo Montecatini, che si rimette in marcia dopo lo scivolone contro Piombino e supera in volata 71-75 la Paffoni Omegna.

La cronaca. Attaccano bene la zona della Fulgor gli Herons e mettono subito la freccia dopo il primo canestro del match targato Omegna, dall’altra parte però Balanzoni mette alla frusta Radunic e Kosic impatta il match a quota 10. Dell’Uomo permette alla Fabo di tornare avanti, mentre Sgobba le regala un possesso pieno di vantaggio, ma gli uomini di Barsotti gestiscono in maniera un po’ troppo frettolosa gli ultimi possessi del primo quarto e i padroni di casa ne approfittano piazzando un parziale di 7-0 che li catapulta avanti alla prima sirena. Montecatini è costretta a rincorrere e tutte le volte che è sul punto di fiutare il sorpasso Omegna trova la giocata che le permette di allungare: succede con le triple di Hadzic e Coltro, mentre ad impedire l’aggancio rossoblù prima dell’intervallo lungo è una palla persa banale, con Torgano e Balanzoni che non si fanno pregare e spingono i locali sul 40-34 di metà gara.

Brutte notizie in avvio di ripresa per Omegna: Balanzoni commette infatti il terzo fallo, in compenso però quando attacca il capitano rossoverde sono guai per i termali, che scivolano addirittura a -9 (44-35). Nel momento più difficile per la Fabo Arrigoni riaccende la luce: break di 6-0 tutto dell’ex di turno che dà il via ad un tremendo parziale di 21-4 con cui gli ospiti si impossessano nuovamente dell’inerzia della gara. La Paffoni è in bambola, ma riesce a rosicchiare qualche punto prima della terza sirena e torna a -2 in avvio di quarta frazione con la tripla senza ritmo di Fazioli.

Qualche errore di troppo ai liberi da parte dei Barsotti boys favorisce il nuovo sorpasso Paffoni firmato Picarelli, subito cancellato dalle bombe di Chiera e Benites. Il numero 2 segna altri 5 punti filati e sembra mettere in ghiaccio la partita, Omegna però resta viva fino in fondo grazie ai viaggi in lunetta di Kosic. La giostra dei liberi finale però premia comunque Montecatini.

Filippo Palazzoni