La Fabo perde a Orzinuovi ma gli Aironi se la giocano

orzinuovi

67

fabo herons

61

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Procacci 5, Leonzio 14, Planezio 10, Da Campo 11, Ponziani 9, Trapani 6, Gallo 2, Alessandrini 3, Agbamu 7, Carnevale n.e., Gasparin n.e., Trebeschi n.e.. Allenatore: Calvani.

FABO HERONS: Giancarli 5, Carpanzano 15, Chiera 16, Natali 10, Arrigoni 8, Bechi 1, Giannini 2, Dell’Uomo, Nnabuife, Lorenzetti 4, Torrigiani n.e., Lorenzi n.e.. Allenatore: Barsotti.

Arbitri: Berger e Silvestri.

Parziali: 15-10, 38-33, 53-44.

ORZINUOVI – La Fabo lotta fino all’ultimo minuto ma la rimonta rossoblù si ferma sul più bello e ad aggiudicarsi gara-1 della serie playoff fra i termali e l’Agribertocchi Orzinuovi è la squadra di coach Calvani. Il primo scontro, al di là del risultato, consegna comunque alla Fabo la certezza di potersela giocare anche con la regina della Serie B. Sono infatti servite più di due ore di battaglia per consegnare il successo ai bresciani, riusciti a domare solo in volata una Montecatini capace di resistere ad ogni allungo dei locali. Nel finale, l’uscita per cinque falli di Arrigoni e le ultime tre azioni offensive senza segnare hanno avuto un peso cruciale. L’avvio della sfida è molto equilibrato e sono subito le difese a condizionare la gara, rendendola avara di canestri ma sin da subito ricca di agonismo. Orzinuovi piazza il primo allungo (13-8 dopo 7’), togliendo a Montecatini l’area e il ritmo, ma la compagine rossoblù riesce comunque a non perdere terreno grazie alla difesa. I rossoblù cambiano ritmo a inizio del secondo quarto: Natali e Carpanzano firmano la parità in un amen e al 12’ la bomba di Giancarli vale il sorpasso (18-20). Da quel momento inizia una battaglia punto a punto in cui però Orzinuovi riesce a mantenere la testa avanti. Montecatini comunque c’è e a 38" dalla pausa lunga Chiera realizza la tripla della parità a quota 33. La seconda frazione si chiude però con due fiammate dei locali che allungano sul 38-33. Il terzo periodo inizia con l’Agribertocchi che vola sul 42-35, ma ancora una volta Montecatini riparte dalla difesa per trovare energia e ritmo con cui costruire la rimonta nell’altra metà del campo. Herons però spreca troppo in attacco e Orzinuovi lentamente ma costantemente continua a scavare il solco, toccando il massimo vantaggio al 30’ (53-44). I rossoblù però reagiscono e al 33’ sono a -6 (53-47). Gli Herons riaprono la gara trascinati da Arrigoni (56-53 a 4’34" dalla fine). Orzinuovi ritrova la via del canestro, i rossoblù però non si fermano, le bombe di Carpanzano e Chiera ricuciono ancora, mentre Arrigoni da sotto firma il sorpasso (60-61) a 130“ dalla fine. Il lungo rossoblù però esce per cinque falli nell’azione successiva, mentre i locali chiudono con un gioco da quattro punti. L’ultimo minuto Montecatini in attacco non punge, fallendo ben tre assalti, sempre con Chiera. Orzinuovi invece mette in sicurezza il successo dalla lunetta con Da Campo e Leonzio per il 67-61 finale.

Filippo Palazzoni