La ’dottoressa’ Quadrino torna al Volley: Agliana riabbraccia una delle migliori liberi

La "dottoressa" è tornata. La 26enne Irene Quadrino, una delle migliori liberi pistoiesi, ha ricominciato ad allenarsi in vista della prossima stagione, 2023-24: sempre e solo per il ’suo’ Volley Aglianese. "Torno a divertirmi un po’, facendo una cosa che mi piace fare: giocare a pallavolo – racconta, smorzando un po’ gli entusiasmi. Ma niente di più: darò una mano, come posso". Prossima alla laurea in Medicina, Irene è la più grande delle sorelle Quadrino: ritroverà Sofia, attaccante, nelle vesti di capitano. "Ho iniziato a giocare a pallavolo a 5 anni, sempre ad Agliana, aggregata alla prima squadra appena 14enne – ricorda –. Ricomincio ad allenarmi dopo un paio di stagioni di riposo causa studio. La voglia di ripartire c’è: mi sono concessa la possibilità di ‘rivivere’ belle emozioni. Dalla prossima stagione mi aspetto di divertirmi: non sarà facile riprendere a pieno ritmo, ma mi impegnerò al massimo. Spero di poter aiutare questa magnifica squadra, giovane su tutti i fronti, nel campionato di serie C. Sono sicura che assieme potremo fare grandi cose". Ne siamo certi: determinata e generosa in campo, è stimata da tutto l’ambiente.