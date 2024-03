La corsa playoff nel vivo. E l’Estra può dire la sua

Una sconfitta, quella subita dall’Estra contro Treviso, che non ha avuto grossi contraccolpi sulla classifica dei biancorossi che, nonostante le vittorie di Trento e Tortona, mantengono il sesto posto in classifica con 24 punti, gli stessi di Trento, Tortona e Napoli nei confronti dei quali Pistoia è messa meglio nel computo generale. Detto questo l’ulrima sconfitta ha il sapore di occasione persa visto che l’Estra aveva l’opportunità sia di scrivere quasi la parola fine sul discorso salvezza e di fare un bel passo in avanti verso i play off prendendosi un piccolo margine di vantaggio sulle dirette concorrenti che in vista del prossimo turno di campionato avrebbe fatto molto comodo. La prossima giornata, infatti, vedrà Pistoia affrontare fuori casa, nel posticipo di campionato che si giocherà il giorno di pasquetta alle 20, la Virtus Bologna, Tortona ospitare Cremona, Napoli giocare in casa contro Venezia, Trento ospitare Scafati, Sassari impegnata in trasferta contro Brindisi. Un turno che, sulla carta, potrebbe anche vedere i biancorossi sopravanzati o raggiunti da alcune dirette avversarie.

L’Estra ha un impegno, sempre sulla carta, proibitivo contro la Virtus, ma nella pallacanestro non si può mai dare per scontato nessun risultato anche se è fuori dubbio che per battere Bologna in casa c’è bisogno di compiere un’impresa. Dopo la gara contro Bologna i biancorossi torneranno al PalaCarrara per affrontare Reggio Emilia, altro match dalla difficoltà alta. La corsa per un posto nei play off entra nel vivo, Pistoia parte in buona posizione ma dovrà lottare con tutte le proprie forze per riuscire ad entrare nella griglia delle prime otto del campionato. Nicola Brienza è stato chiaro: "Dobbiamo giocare sempre con la bava alla bocca, come se fossimo ultimi in classifica, siamo costruiti per essere underdog ed è così che dobbiamo giocare rimanendo sempre connessi con la partita". Parole sante, perché Pistoia ha costruito la sua stagione proprio su queste basi e deve continuare su questa linea visto che ha dato grandissimi frutti e soprattutto visto che rappresenta quella che è la natura della squadra.

Maurizio Innocenti