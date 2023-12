La cornice. Tutto esaurito quasi immediato: "Grazie ai tifosi»

PalaCarrara tutto esaurito. Se l’ambiente biancorosso si aspettava una risposta forte da parte del pubblico, l’ha avuta. Gli oltre 1700 biglietti in vendita per la sfida di questa sera messi in vendita online martedì sono andati via in un amen. Fatto, questo, che ha destato anche qualche polemica sulla gestione del ticketing. Ma comunque un segno di grande attaccamento alla squadra e anche di una grande voglia di pallacanestro, mai sopita in questi anni, che con il ritorno in serie A ha di nuovo preso vigore. "Si tratta di un risultato storico per il club – si legge nella nota della società - e dimostra l’attenzione e l’attaccamento che la tifoseria, e gli appassionati di basket, hanno nei confronti della nostra realtà. Con il raggiungimento del limite massimo di capienza per l’acquisto dei biglietti, ovviamente resterà chiusa la prevendita dei tagliandi al botteghino". Il PalaCarrara che ribolle di passione può dare senza alcun dubbio una grossa mano alla squadra.