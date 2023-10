La capolista se ne va. Fabo, un’altra vittoria

FABO MONTECATINI

81

FIORENZUOLA BEES

72

HERONS MONTECATINI Benites 11, Chiera 8, Natali 12, Arrigoni 4, Sgobba 12, Dell’Uomo 13, Carpanzano 2, Lorenzetti 16, Giancarli 3, Longo, Magrini, Lorenzi. All. Barsotti.

FIORENZUOLA Giacchè, Voltolini 19, Re 14, Preti 8, Seck 13, Bottioni 7, Serigne 2, Venturoli 3, Ricci 6, Bettiolo ne, Biorac ne, Sabic ne. All. Dalmonte.

ARBITRI Barbieri e Tommasi.

PARZIALI 16-18, 49-35, 66-53.

BASKET

Grazie a 33 punti nel solo secondo quarto la Fabo Herons Montecatini supera 81-72 Fiorenzuola e mantiene la vetta solitaria del girone A di Serie B Nazionale, preparandosi nel migliore dei modi all’ostica trasferta di Piombino. Falsa partenza per la Fabo, con Voltolini e Re che trovano la retina da dietro l’arco per il 2-8 Fiorenzuola. Gli emiliani sono decisi a smentire la nomea di squadra poco solida in difesa e lasciano a secco di canestri dal campo gli "aironi" per quasi sette minuti: ci pensa Natali a sbloccare Montecatini con la tripla del 7-12. Lorenzetti in uscita dalla panchina rivitalizza i rossoblù con due centri consecutivi, Sgobba firma il sorpasso a pochi secondi dalla prima sirena ma l’urlo rossoblù rimane strozzato in gola perché Bottioni replica immediatamente con la tripla del 16-18. L’avvio di secondo quarto degli Herons è molto diverso da quello precedente: 5-0 di parziale e primo possesso pieno di vantaggio per la banda-Barsotti, che sfrutta l’inerzia e spinge sull’acceleratore e piazza altri 7 punti consecutivi portando il divario in doppia cifra. Dell’Uomo firma il +16 con un jumper dalla media prima che Fiorenzuola piazzi un mini-break di 5-0 per tentare di recuperare terreno. Tentativi vani, perché grazie ad una produzione offensiva finalmente costante gli Herons rimangono stabilmente sopra i 10 punti di vantaggio, chiudendo il primo tempo sul 49-35.

Alla ripresa delle ostilità non cambia l’antifona: le giocate di Sgobba e Benites valgono tre punti ciascuna e nonostante i mai domi Seck e Re la Fabo si avvicina al +20 quasi con il pilota automatico. Fiorenzuola ha un sussulto d’orgoglio verso il tramonto del terzo quarto e piazza un parziale di 8-0 che impedisce ai titoli di coda del match di scorrere con clamoroso anticipo. Non si fermano i gialloblù e solo una stoppatona di Sgobba impedisce alle "vespe" di avvicinarsi ulteriormente, anche se Re all’alba del quarto e ultimo periodo timbra la tripla del -9. In questo frangente è Dell’Uomo a spingere gli "aironi", Carpanzano decide di dargli una mano e la Fabo torna a distanza di sicurezza. Con il break di 4-0 griffato Benites-Arrigoni a 1’15 dal gong finale i locali mettono definitivamente in cassaforte il quinto successo stagionale. La Curva Est può finalmente cantare: "La capolista se ne va".

Filippo Palazzoni