Ko amari per Blu Volley e Bottegone In salita la strada per la promozione

Due sconfitte brucianti. Per Blu Volley Quarrata e Progetto Volley Bottegone la sfida finale del girone delle vincenti dei playoff di C e D femminile è stata amarissima: entrambe in casa, hanno perso rispettivamente 3-2 (25-19, 25-15, 23-25, 21-25, 15-10 i parziali) con Versilia e 3-1 (26-24, 25-19, 17-25, 25-20) con la Robur Massa, vedendo sfumare, al momento, le promozioni in serie B2 e serie C. Ricominceranno dall’ultima fase-playoff, un girone all’italiana di 5 squadre con le prime due promosse: Quarrata ripartirà da Cascina, Bottegone da Incisa Valdarno. Ma la strada, purtroppo, si è fatta in salita per entrambe.

Un Blu Volley comunque stoico, quello guidato dal tecnico Davide Torracchi: privo del libero Ermini, procuratasi un guaio muscolare alla coscia sinistra, è riuscito a rimontare, portandosi sul 9-5 nel tie-break: poi il crollo, con la Versilia in festa per la conquista della B2. "Siamo stati bravi – commentano da casa quarratina –, anche se non fortunati. Comunque complimenti ai nostri tifosi, che hanno riempito il PalaMelo, nonché all’abilità delle rivali". "È una sconfitta che fa male. Bisogna non pensarci più e cercare di rigenerarsi mentalmente", le parole del guru di Bottegone Athos Querci. "C’è grande delusione innanzitutto perché riteniamo che una squadra prima per quasi tutto il campionato meritasse un regolamento più intelligente e quindi la promozione diretta – gli fa eco il diesse Luigi Speciale –. Dopo questo boccone amaro per una partita che abbiamo sentito troppo, non giocata ai nostri livelli, cercheremo di prenderci quello che meritiamo nelle quattro partite del girone playoff".

Quinto set fatale anche alla Zona Mazzoni, in serie D maschile: 3-2 (25-18, 21-25, 28-30, 25-14, 15-11) per la Savinese.

Gianluca Barni