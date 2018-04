Pistoia, 9 aprile 2018 - A Riotorto è andato in scena nei giorni scorsi il 2° Trofeo Etruscan, competizione Regionale dello Csen. L’associazione sportiva Progetto Karate Toscana ha partecipato nella specialità Kumitè (combattimento) con gli atleti Andrea Vannacci, Davide Fedi, Thomas Fornaro, Andrea Fanelli, Lorenzo Cipriani e Giacomo Fedi. Nella categoria Esordienti -5o Kg Andrea Vannacci ha riportato il quinto posto comportandosi anche molto bene visto che era alla sua prima esperienza, nella categoria Cadetti -52 kg Thomas Fornaro e -57 kg Davide Fedi sono riusciti entrambi ad aggiudicarsi la medaglia d’oro disputando dei bellissimi incontri. Passando alla categoria Senior il club ha riportato un ottimo terzo posto nei -75 kg con Andrea Fanelli e Lorenzo Cipriani nei -84 kg, per ultimo nella categoria Master ottimo terzo posto anche per Giacomo Fedi. Tutto lo staff di Progetto Karate Toscana esprime grande soddisfazione agli atleti che hanno partecipato a questa competizione e sono molto soddisfatti dei risultati ottenuti perché è segno di un buon lavoro svolto all’interno del club. “Chiaramente – concludono i membri dello staff di Progetto Karate Toscana - non dobbiamo alleggerire l’intensità degli allenamenti visti anche i numerosi impegni agonistici che ci attendono da programma che saranno ancora molti e di livello anche più elevato”.