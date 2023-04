Judo Kodokan Pistoia festeggia con l’argento di Giacomo Rigano e Samuele Pierattini

Medaglie e piazzamenti di vertice, colti in due kermesse di livello interregionale. Questo il bilancio che il Judo Kodokan Pistoia può tracciare, per quanto concerne le ultime competizioni disputate. Nei giorni scorsi, a Prato, si è ad esempio svolta la prima edizione del "Trofeo Città del Tessuto" di judo, organizzato dall’Accademia Prato. E alla luce dei riscontri ottenuti dai giovanissimi atleti nelle rispettive categorie anagrafiche, il sodalizio pistoiese non può non tracciarne un bilancio più che positivo. Iniziando da Giacomo Rigano e Samuele Pierattini, capaci di agguantare la medaglia d’argento. Andrea Vicinelli si è aggiudicato un bronzo, mentre Andrea Scavo, Giacomo Giuliani e Cristian Scavo si sono piazzati quinti.

Più o meno in contemporanea, una delegazione del club ha gareggiato a Rosignano nell’ambito del trofeo "Città di Rosignano", riservato agli sportivi più esperti. E sugli scudi è finita Gaia Cioni, alla luce della medaglia di bronzo ottenuta nella propria categoria agonistica. Alla trasferta livornese hanno poi partecipato con risultati incoraggianti anche Ginevra Bastianelli, Samuele Bigalli, Mirko Maltinti ed Andrea Manganiello. L’obiettivo del Judo Pistoia resta quindi quello di confermarsi su questi livelli, continuando ad allenarsi per incrementare il medaglie sfruttando al massimo i prossimi appuntamenti stagionali.

Giovanni Fiorentino