Inizia la campagna abbonamenti del Pistoia Basket, si può acquistare anche online

Ha preso il via "Insieme nella galAssia" la campagna abbonamenti del Pistoia Basket per la stagione 20232024. Ci saranno due distinte fasi, una relativa alla prelazione per i vecchi abbonati che si aprirà oggi e andrà avanti fino all’8 luglio compreso. La seconda fase dal 10 luglio all’inizio del campionato (la Serie A scatterà domenica 1° ottobre) aperta a tutti. La novità: l’abbonamento si potrà acquistare anche online su www.etes.it (solo per la seconda fase). Per la sottoscrizione degli abbonamenti, il "PalaCarrara" sarà aperto a partire da venerdì 30 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30, ed il sabato dalle 10.30 alle 12.30 fino al 29 luglio. Per il mese di luglio nelle serate di giovedì 6, 13 e 20, con le aperture notturne dei negozi, si sottoscrivere l’abbonamento a "La Degna Tana" in piazza della Sala.