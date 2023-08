Ingaggiato l’esterno Federico Stoch Talento classe ’06

Colpo in prospettiva per il Pistoia Basket. Si tratta di Federico Stoch, esterno classe 2006 di 198 centimetri, che arriva in biancorosso dopo essere cresciuto nell’Azzurra Basket RdR Trieste, dove è partito dal settore giovanile fino ad arrivare in Prima Squadra. Nell’ultima annata ha viaggiato a 14.7 punti di media a gara in D e a 22.5 con la formazione Under 17, allenandosi anche con la B di Monfalcone. Il ragazzo è peraltro nel giro delle nazionali giovanili: questo a testimonianza della bontà dell’operazione condotta in porto dalla società di via Fermi. Stoch comincerà ad allenarsi con l’Estra Pistoia a partire dal raduno, anche se non è ancora chiaro se sarà lui o meno il decimo giocatore del roster a disposizione di coach Nicola Brienza per il prossimo campionato di serie A1. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club di Massimo Capecchi, quel che è certo è che il 17enne si unirà all’Acadermy biancorossa per continuare il suo percorso con le giovanili.