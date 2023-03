Infuria la bagarre per salvarsi E occhio alle sorprese in vetta

La ventiseiesima giornata è pronta a partire, alle 15.30 di domani. Iniziando dal girone B di Prima che propone Candeglia – Monsummano. Gli uomini di Matteoni vogliono vincere per consolidare ulteriormente la leadership del raggruppamento, e un assist involontario potrebbe arrivare dal Tempio Chiazzano, qualora la banda Montuori dovesse sfruttare il fattore-campo fermando il Forcoli. Il Giovani Via Nova ha bisogno di un colpo di coda per lasciare la zona playout: l’imperativo è battere lo Staffoli e sperare che lo Spedalino Le Querci non perda in trasferta con il Selvatelle. Il Pescia dovrà capitalizzare il match-point contro l’Acciaiolo fanalino di coda, mentre la Virtus Montale riceverà la Sanromanese. In Seconda, l’attenzione è tutta per San Niccolò – Prato Social Club: la squadra di coach Giusti (terza) attende la capolista, quasi certa della promozione. Il Pistoia Nord però ci spera ancora e per rosicchiare qualche altro punto nei confronti della prima della classe dovrà regolare il Chiesanuova. L’Atletico Casino Spedalino cercherà di riscattarsi a La Querce, mentre il Montalbano Cecina andrà a Gavinana per sfidare la Montagna.