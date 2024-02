In trasferta con il Corticella. Per l’Aglianese inizia il ciclo da brividi

In trasferta contro il Corticella terzo in classifica l’Aglianese fa una prova di assalto ai quartieri alti della graduatoria. La trasferta di oggi è il primo di quattro confronti consecutivi con le squadre che guidano il girone: domenica prossima arriverà ad Agliana il Lentigione, ora sesto 4 punti sopra i neroverdi, poi ci sarà la trasferta sul campo della capolista Ravenna e infine l’incontro interno con il San Marino. Da questo ciclo si potrà vedere se la nuova Aglianese, quella uscita dal mercato invernale, potrà aspirare ad inserirsi o meno nell’elite del campionato. Per ora, nei sei turni del girone di ritorno, l’Aglianese è la squadra che ha fatto meglio di tutti, ottenendo 15 dei 18 punti disponibili. Contro il Corticella la squadra di Baiano vuole proseguire il filotto positivo anche se l’avversaria è molto forte, specialmente in attacco. "Il Corticella gioca in un modo molto diverso dal Fanfulla che abbiamo affrontato in casa domenica scorsa", sottolinea subito Baiano. In effetti mentre il Fanfulla punta tutto sul contropiede, il Corticella aspira a dominare il gioco e punta tutto sulla sua potenzialità offensiva. "Loro sono una squadra che gioca da tanti anni insieme – aggiunge Baiano – che è propositiva ed ha individualità importanti".

L’Aglianese potrà opporre alla manovra del Corticella la sua predisposizione al gioco in verticale e la velocità delle due punte Della Pietra e Mascari che da quando sono arrivati in neroverde hanno segnato due gol a testa e sono state sempre reti decisive. Baiano non potrà contare su Remedi che deve scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate nella trasferta di Sant’Angelo, che è coincisa con l’unica sconfitta nel ritorno. Il suo sostituto naturale è Silvestro, che ha già giocato dal primo minuto col Fanfulla offrendo una buonissima prestazione. Per il resto squadra che vince non si cambia: Valentini in porta, difesa a tre con Viscomi, Fiaschi e uno tra Iacopoini e Pupeschi, centrocampo con Marino, Grilli e Silvestro e in attacco Mascari e Della Pietra.

Giacomo Bini