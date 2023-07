In Nuoto, Tredici fa incetta di medaglie: il pistoiese sogna in grande Alessandro Tredici, nuotatore di Agliana, si è laureato campione toscano con 8 medaglie ai Campionati regionali di nuoto. Già vice-campione italiano nei 200 misti e nella "top ten" al Settecolli di Roma, è pronto per confermarsi ai vertici nazionali fra i senior.