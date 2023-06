In campo per Kobe Bryant

A Cireglio, sabato 17 e domenica 18 giugno, torna il Memorial Kobe Bryant, manifestazione sportiva organizzata dalla Pro Loco locale, giunta alla sua seconda edizione dopo quella di un anno fa, che coincise con l’inaugurazione del campetto (ridipinto per l’occasione di giallo e d viola, i colori sociali dei Los Angeles Lakers, la squadra Nba dove ha militato il fenomeno statunitense) dedicato al figlio di quel Joe cestista della vecchia Olimpia Pistoia dal 1987 al 1989. Il tre contro tre aperto agli amanti della pallacanestro, che rappresenterà un vero e proprio evento con tanto di musica di sottofondo e street food, conta 10 squadre iscritte per il momento, ma partecipare è ancora possibile: per informazioni, contattare il 3464927783 oppure il 3407682439. Per l’adesione è richiesta una spesa di 10 euro a giocatore.

Il ricavato, così come quello delle altre iniziative estive targate Pro Loco, sarà utilizzato per dare il via ai lavori di rifacimento del campetto dove Kobe è cresciuto nei suoi anni pistoiesi. In particolare, l’obiettivo è quello di ampliarne le dimensioni, così da renderlo regolare. Inoltre, la prima fase dell’intervento – che dovrebbe essere ultimata entro il prossimo anno – prevederà anche la realizzazione di opere accessorie, quali spogliatoi, bagni e depositi per materiali vari. Il secondo step invece consisterà nel rifacimento del campo da calcio. Insomma, una riqualificazione complessiva dell’area sportiva di Cireglio (che comprende anche due campi da tennis in terra rossa), dove troveranno spazio diverse discipline. Per quanto concerne i lavori al playground di basket, tutto nasce da una vecchia promessa fatta da Bryant nel 2013, quando sbucò a sorpresa a Cireglio. "Quel giorno, quando mi suonò alla porta di casa, mi disse che avrebbe risistemato il campetto dove ha segnato i suoi primi canestri – raccontava un anno fa Alessia Pierattini, amica d’infanzia di Kobe – Purtroppo il destino gli ha impedito di mantenere la parola data e così abbiamo deciso di portare a termine il compito al suo posto".

La stessa Pierattini nel corso della settimana passata è stata protagonista, insieme al playground di Cireglio, di alcune riprese da parte delle troupe della casa di produzione americana "Game1", che sta realizzando un docu-film sulle tappe fondamentali della crescita di Bryant. Non a caso, sono state coinvolte in Italia pure Reggio Emilia e Rieti. Il progetto ha come regista Nneka Onuorak, vincitrice del prestigioso "Primetime Emmy Award".

Francesco Bocchini