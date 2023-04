Impegno casalingo per La Fenice Arriva la cenerentola Pagliare

Battere il fanalino di coda per far tornare a far sorridere i tifosi. Stasera, dalle 21 alla palestra Anna Frank, l’ABC Ricami di coach Davide Ribechini riprende il proprio cammino nel campionato nazionale di serie B2. Per la quart’ultima giornata della regular season del girone G, ecco la sfida al Centrodiesel Pagliare ultimo della classe, con appena 5 punti; Pistoia è sesta in classifica, a 38. "Pagliare ha affrontato il torneo con una rosa-giocatrici che ha perso subito elementi importanti – afferma Ribechini –. Caduto in una spirale di risultati negativi, non è riuscito a vincere più di due gare, risultando già spacciato al giro di boa. Nel suo parco-atlete ci sono individualità di rilievo, una su tutte la schiacciatrice Imprescia, che già all’andata ci ha messo in difficoltà. Vogliamo vincere per interrompere la miniserie negativa delle due sconfitte e varcare la soglia dei 40 punti, continuando a lottare per il 5° posto. Scenderemo in campo con il miglior ‘6+1’ possibile per regalare una bella serata al pubblico, che ci ha sempre seguito con affetto". G.B.