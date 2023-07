Impazza il Calciomercato delle Formazioni Nostrane: Doppio Colpo Casalguidi, il Tempio di Calcio Prende Santini

Un mercato che è da tempo entrato nel vivo, ben prima dell’inizio ufficiale della stagione 202324. E fra conferme e nuovi arrivi, le formazioni di Pistoia e provincia stanno già preparandosi ai prossimi campionati. In Promozione, proprio ieri il Monsummano ha comunicato l’innesto come "quota" di Simone Covino, difensore classe 2004. Novità in arrivo anche per il Casalguidi, con il nuovo allenatore Marco Benesperi che potrà contare su altri due volti nuovi: a breve dovrebbe essere ufficializzato l’arrivo dei giovani centrocampisti Filippo Cappellini e Filippo Turelli, entrambi provenienti dalle giovanili della Pistoiese. In Prima Categoria, il Tempio Chiazzano si è invece assicurato l’esperto attaccante Andrea Santini, ex-Maliseti. Scendendo in Seconda Categoria, sta muovendosi anche la Virtus Montale, che ha individuato in Alessandro Nencini il nuovo tecnico. Il club ha poi annunciato gli arrivi dell’attaccante Alberto Millarini (dai "cugini" del Montale Pol.90 Antares) e del portiere Xhavit Sina, dagli Amici Miei. Oltre alle conferme della punta Andrea Simonetti, del difensore Lapo Lotti e del centrocampista Francesco Filoni. Chiusura con la Terza, dove il San Piero si è rinforzato con i giovani centrocampisti Mirko Tartaglia e Gianmarco Ignesti. Ma è l’Olmi la società al momento più attiva: il difensore Matteo Gregolon, il terzino Leonardo Bonacchi e l’esterno Lorenzo Cristofaro i principali volti nuovi di un gruppo che avrà in Manuel Mari il suo condottiero. Con l’obiettivo di tentare l’assalto alla promozione.

Giovanni Fiorentino