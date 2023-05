Il volo di Dinamo D’Aghi

All’Ippodromo Snai Sesana d nel pomeriggio di sabato 27 maggio è partita la stagione del trotto numero 108 con un programma strutturato su sette prove e che ha visto una buona presenza di pubblico e la premiazione in pista della 2^ edizione di ‘Giochi della Valdinievole’ che ha coinvolto oltre 1300 studenti delle scuole elementari e medie inferiori dei Comuni di Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pieve a Nievole e Larciano Buggiano. Ma la grande novità è stata rappresentata dalla nuova pista: apprezzata dagli addetti ai lavori nel collaudo effettuato pochi giorni fa, il circuito ha superato benissimo anche l’esame del primo convegno. A confermare la bontà del lavoro di perfezionamento effettuato sul fondo del tracciato è arrivato un bel riscontro cronometrico nella prova di apertura, il Premio Coppa Città di Pescia vinto da Dinamo D’Aghi: dopo aver seguito come un’ombra il battistrada Dubai Jet, ben servito dal ritmo brillante imposto dal rivale (km in 1.14.3), il cavallo allenato e guidato da Giorgio Cassani è scattato sull’ultima curva liquidando in breve il rivale e si è imposto al nuovo personale di 1.13.4. Più indietro Doritos Bi sul filo di lana ha apparigliato e battuto Diva delle Badie per il terzo posto. Nel Premio Neiru Nail Designer, la prova per soggetti di categorie FG con i gentlemen, Roberto Giannoni è andato in testa con l’outsider Crisallen sfruttando l’incertezza iniziale del favorito Verduzzo Mdm e ha provato a giocarsela di fino avendo ai lati Alvin Op: l’allievo di Roberto Biagini ha completato un km soporifero in 1.22, conservandosi le "cartucce" per i 600 finali, quando Blancka e il rimesso Verduzzo Mdm hanno sferrato l’attacco sul penultimo rettilineo. Crisallen ha retto bene, ma quando sembrava poter cullare il sogno di una vittoria a 301 in "preferenziale" è spuntata Cara Stella, seconda dal via, sbucata a beffare tutti a media di 1.18.4 con Stefano Baldi in sediolo. Crisallen ha salvato il secondo posto da Blancka, Verduzzo Mdm ha esaurito lo spunto nei 250 finali e concludendo quarto. Una vittoria "fortunata" anche quella di Bimba Capar nel Premio Associazione Culturale Pinocchio 3000: la cavalla di Alessandro Amoriello guidata da Italo Tamborino chiudeva seconda sul traguardo ma usufruiva del distanziamento al quarto posto di Chanel dei Colli, rea di aver superato all’interno l’alleata Cesara dei Colli (alla quale aveva presto concesso strada) senza sfruttare l’open stretch (nel qual caso avrebbe evitato il sanzionamento): un "autogol" che vanificava un gioco di squadra altrimenti perfetto. L’outsider Caruso Grad sbucava così secondo a sorpresa su Cesara dei Colli dietro la quale veniva retrocessa Chanel dei Colli, mentre Chiquitita calava dopo aver provato il percorso esterno. Il Premio Bimbofantasy, la condizionata sui 1640 metri per cavalli di 3 anni, viveva sul duello tra Emmaday Prav e Edwin di Poggio: con Francesco Facci in cabina di regia, la cavalla di Carlo Belladonna sfruttava il numero per contenere al via il rivale, poi rispondeva colpo su colpo al pressing del rivale e al termine di un bel testa a testa nei 600 conclusivi manteneva una testa di vantaggio chiudendo a media di 1.16.3.