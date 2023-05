Il tris di Gianandrea Pisani alla Targa Florio

Jolly Racing Team può festeggiare la terza vittoria consecutiva nel Campionato Italiano Rally 2 Ruote Motrici. La scuderia larcianese ha condiviso con Gianandrea Pisani la terza vittoria consecutiva dopo i primati del Rally Il Ciocco ed il Rally Regione Piemonte, accompagnandolo sul primo gradino del podio della Targa Florio, svoltasi nel fine settimana in provincia di Palermo. Al volante della Peugeot 208 Rally4 schierata dal team Laserprom 015, "gommata" Michelin e condivisa con il codriver Simone Brachi, il pilota versiliese è riuscito a cementare il ruolo di leader nella classifica dedicata alle vetture a trazione anteriore, alimentando ulteriormente prospettive di vittoria del campionato. "Una gara difficile come ci aspettavamo, la Targa Florio – il commento di Pisani a fine gara – continui cambi di grip e condizioni delle strade che hanno messo a dura prova sia noi come equipaggio che la vettura. Siamo comunque riusciti a tenere un buon passo fin dall’avvio, attaccando subito ed approfittando dell’uscita di un nostro diretto avversario, particolare che ci ha lasciato campo libero permettendoci di amministrare. Ringrazio Jolly Racing Team, Laserprom 015 e Michelin perchè si sono confermati un pacchetto vincente. Adesso, testa a San Marino che sarà il prossimo appuntamento di campionato". Risultati soddisfacente anche da parte dei copiloti di Jolly Racing Team: Chiara Lombardi ha concluso quarta nel confronto valido per il Tricolore 2 Ruote Motrici mentre Sandro Sanesi si è elevato sul podio di 4° Raggruppamento – da seconda forza – nella Targa Florio Storica. Amaro ritiro, sulle strade delle Canarie, teatro del Campionato Europeo Rally, per Luca Guglielmetti, quando si trovava al comando della categoria ERC4.