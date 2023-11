Il traguardo. La giovane "colonna» Del Chiaro 100 presenze con l’Estra Pistoia

Angelo Del Chiaro ha toccato quota cento presenze con la maglia biancorossa. Con gli 11 minuti disputati domenica scorsa in occasione della partita fra Estra Pistoia e Banco di Sardegna Sassari, Del Chiaro ha raggiunto un importante e significativo traguardo all’interno della storia del Pistoia Basket. Nato a Pietrasanta il 2 marzo 2001, oramai dal 2015 fa parte del mondo Pistoia Basket avendo svolto gran parte della sua carriera giovanile in via Fermi, risultando uno dei migliori prospetti italiani della sua annata tanto da meritarsi, col passare del tempo, numerose chiamate nelle selezioni azzurre. Poco più che diciottenne, fece il suo esordio in Serie A per poi lanciarsi definitivamente nei tre anni trascorsi dal Pistoia Basket 2000 in A2 ritagliandosi un minutaggio sempre più importante. Con il traguardo delle 100 presenze (condite da 575 punti segnati), inoltre, lo stesso Del Chiaro entra anche nella top-10 (attualmente proprio al decimo posto) dei giocatori che sono scesi più volte in campo con la maglia biancorossa avendo staccato altri due elementi particolarmente importanti come Giovanni Bassi e Ronald Moore. Un bel traguardo per Del Chiaro tenendo conto che ha solo 22 anni e che ha quindi tutto il tempo per ritoccare questo suo primo traguardo. La soddisfazione è ancora maggiore visto che Angelo è arrivato a quota 100 presenze proprio al suo primo vero anno nella massima serie. Una stagione, questa, che per il lungo biancorosso rappresenta un banco di prova importante e di grande crescita visto che Del Chiaro si sta misurando con i migliori giocatori d’Italia. Un percorso non facile ma che il pivot dell’Estra Pistoia sta affrontando con grande professionalità e spirito di abnegazione mettendosi al servizio dell’allenatore e della squadra.

Maurizio Innocenti