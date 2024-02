Il traguardo. Giorni di duro lavoro per Jordon Varnado. È nella top-ten del club per punti segnati Jordon Varnado supera i 1000 punti con il Pistoia Basket 2000 durante il quarto di finale di Coppa Italia contro Venezia. Rimane in città per recuperare da infortuni, dimostrando grande dedizione alla squadra.