Il totem De Sagastizabal lancia l’Aglianese

AGLIANESE

2

CORREGGESE

0

AGLIANESE: Spurio 6, Baggiani L 6, Montuori 6,5, Pantano 6, Fiaschi 6, Remedi 7, Grilli 7, Torrini 7,5 (89’ Bigica sv), Mattiolo 8 (85’ Oliveri sv), De Sagastizabal 8 (88’ Mirval sv), Mariani 6 (75’ Prati sv). A disp. Luci, Veneroso, Baggiani S, Baldeh, David. All. Baiano 7

CORREGGESE: Bertozzi 5,5, Bassoli Mattia 5,5, Bassoli Simone 5,5 (57’ Mhadhbi 5,5), Gigli 5,5, Davighi 5,5, Pupeschi 6, Galli 6,5 (68’ Iaquinta 6), Manuzzi 7 (78’ Carta), Pozzebon 5,5, Simoncelli 6, Yanken 5,5 (46’ Carrasco 6,5). A disp. Tzafestas, Cavallari, Falco, Likaxhiu, Galletti. All. Soda 6

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia Marcatori: 14’ (rigore) e 48’ De Sagastizabal Note: Espulsi Pantano e Simoncelli all’82’, amm. Bertozzi, Davighi, Grilli, Spurio, Carrasco

Un’Aglianese di lotta e di governo, capace di colpire in avanti ma anche di soffrire nei momenti difficili conquista tre punti d’oro contro un’avversaria carica di agonismo e tenacia che ha dovuto arrendersi alla superiorità neroverde in attacco dove hanno brillato Mattiolo e De Sagastizabal, il primo come ispiratore e il secondo artefice della doppietta decisiva e di una prestazione di spessore al servizio della squadra. E’ il terzo risultato utile consecutivo (due vittorie in casa e un pari fuori) che riporta l’Aglianese a due punti dalla zona play-off e conferma i valori tecnici e caratteriali della squadra di Baiano. L’allenatore neroverde è ritornato nell’occasione al suo classico 4-3-3 con Mattiolo e Mariani sulle ali e De Sagastizabal pilone centrale.

La scelta si è rivelata subito felice soprattutto per l’ottima vena di Mattiolo, che già al 9’, con uno scatto imperioso sul fondo mette in mezzo una pallone invitante che Torrini non riusciva a deviare. Al 12’ Mattiolo va via di nuovo al suo marcatore e viene atterrato fallosamente sulla tre-quarti. Sulla conseguente punizione c’è un netto fallo in area su De Sagastizabal. Lo stesso centravanti neroverde trasforma dal dischetto. La Correggese inizia a spingere in avanti e conquista punizioni e calci d’angolo, ma l’Aglianese sa rispondere anche sul piano dell’agonismo, in un campo allentato, con un vento insidioso e una pioggia gelida che sferza il Bellucci. Grilli, Remedi e Torrini lottano in mezzo su ogni pallone e appena possono lanciano la ripartenza. Al 33’ Mariani che va via sulla destra e serve al centro De Sagastizabal che non arriva a deviare a rete di un soffio. Il finale di tempo è di sofferenza per i neroverdi e la Correggese sfiora il pari al 39’ con un rigore in movimento di Simoncelli il cui esterno destro sfiora il palo.

Alla ripresa la Correggese parte con grade foga in avanti ma al 3’ ci pensa di nuovo Mattiolo a creare scompiglio nella difesa ospite: entra in area da destra, dribbla e controdribbla, poi tira sulla traversa e sulla ribattuta è pronto Sagastizabal a siglare il raddoppio. Al 17’ lo stesso centravanti fallisce la più facile delle occasioni a porta sguarnita dopo un’altra conclusione di Mattiolo respinta dal portiere. La Correggese attacca ma l’Aglianese non cede di un millimetro. La tensione in campo provoca l’espulsione di Pantano e Simoncelli. Nel recupero Grilli e Mirval sfiorano il terzo gol in contropiede: vittoria meritata.

Giacomo Bini