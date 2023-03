Il Tempio fa visita alla capolista E il Candeglia prova a rientrare

Si gioca domani nel girone B di Prima Categoria: pur con una gara in meno, l’Intercomunale Monsummano ha mantenuto la vetta e riceverà il Tempio Chiazzano di Montuori per allungare. Il Candeglia potrebbe riavvicinarsi alla zona playoff sfruttando il fattore campo per battere l’Academy Porcari, mentre Pescia – Via Nova e Spedalino Le Querci – Virtus Montale sono di fatto due scontri salvezza. Nel girone F di Seconda Categoria, Il Pistoia Nord sogna di ridurre il distacco dal CSL Prato Social Club primo della classe, ma non sarà facile: la banda Ermini dovrà espugnare il campo del Mezzana e sperare che l’Olimpia Quarrata venda cara la pelle contro i pratesi, fra le mura amiche. L’Atletico Casini Spedalino, terzo, vuole confermarsi al Barni contro il Montale Pol,90 Antares, mentre il San Niccolò quarta forza attende la Montagna Pistoiese. Il Montalbano Cecina vuole mantenersi nelle primissime posizioni attendendo il Prato Nord, nella stessa misura in cui il Cintolese vuole imporsi al Loik di Monsummano contro La Querce. A chiudere, Chiesanuova – Chiesina Uzzanese.

Giovanni Fiorentino