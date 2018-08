Pistoia, 16 agosto 2018 - Profeti in patria? Speriamo. Secondo fine settimana di corse in Toscana dopo il ritorno all'attività per il Team Franco Ballerini - Primigi Store che sabato sarà impegnato nella corsa nazionale 57^ Coppa Linari mentre domenica correrà, sempre in provincia di Pistoia, il 4° Trofeo Tuttomop F.lli Spinelli. Saranno i tre passaggi sul Colle di Buggiano verosimilmente a decidere la Coppa Linari, corsa per la quale i direttori sportivi Breschi, Fradusco e Lenzi hanno selezionato Cecchi, Galli, Passa, Riccardi, Roberti e Tiberi. La gara partirà alle ore 14 e prevede un percorso che si snoda sulla distanza di 109 km. Domenica, invece, lo scenario cambierà e vedrà il Team Ballerini impegnato sulle strade pistoiesi e valdinievoline; la prova offre un percorso che si addice ai corridori del Team, spesso ritrovatisi ad allenarsi su queste strade vista la vicinanza territoriale. Cinque giri di un circuito di 25 km con l'ascesa di Vico a selezionare il gruppo. La gara partirà alle ore 15, non vedrà ai nastri di partenza Antonio Tiberi ma ai corridori del giorno precedente si aggiungeranno Altopiano, Bevelacqua, Pomenti e Quagliozzi per un totale di nove atleti in gara.