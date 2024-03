Il sogno del Casalguidi: "Ora vogliamo i playoff"

"Il sogno deve continuare, restando umili e continuando a lavorare. I playoff sarebbero un traguardo storico che i ragazzi e il club meriterebbero". È Patrizio Carraresi, direttore sportivo del Casalguidi, a suonare la carica e ad indicare il nuovo obiettivo: dopo una salvezza conquistata con netto anticipo, l’attuale quarto posto nel girone A di Promozione a quota 43 punti (e a sole cinque lunghezze dalla vetta) autorizza il gruppo ad alzare l’asticella, o perlomeno a provarci.

Un risultato tutt’altro che scontato la scorsa estate: con l’addio dello storico direttore sportivo Gabriele Grani e del tecnico Alessandro Gambadori si era chiuso un ciclo e la società si era affidata proprio a Carraresi (reduce da un’ottima annata al Pistoia Nord) per quella che si prefigurava come una vera e propria rifondazione tecnica. Il nuovo arrivato ha puntato con decisione su Marco Benesperi come allenatore e d’intesa con lo staff ha ridisegnato la rosa: da un lato non sono mancate rinunce di peso (come quella al capitano Francesco Ciaccio, che sta trascinando l’Atletico Casini Spedalino in Seconda Categoria) dall’altra sono arrivati giocatori esperti in cerca di rilancio come i fratelli Bonfanti, Campionini e Mallardo. E il mix, dopo un periodo di assestamento, ha subito funzionato.

"Abbiamo deciso di confermare il gruppo storico, al netto di qualche addio doloroso ma necessario – ha ricordato Carraresi – c’era poi la possibilità di prendere qualche giocatore abituato alla categoria, ma che per un motivo o per l’altro era reduce da una stagione sfortunata, e l’abbiamo sfruttata. L’alchimia fra il tecnico e la squadra si è creata sin da subito e lo conferma anche l’ultima vittoria contro la Pontremolese: serve carattere per ribaltare un triplo svantaggio".

A prescindere dall’esito finale, per il dirigente dei canarini questa stagione dovrà servire per porre le basi per le prossime ripartendo dalla conferma di Benesperi che dovrebbe essere una formalità, salvo sorprese. Il tecnico ha dato una grande impronta alla squadra e la crescita dei singoli e del gioco nel corso dei mesi sono elementi sotto gli occhi di tutti. L’attenzione va tuttavia alle ultime partite, per continuare a sognare. Il Casalguidi ha fatto tantissimo, ma non ha alcuna intenzione di smettere di macinare risultati e mettere punti in una classifica bellissima. "Vogliamo e dobbiamo focalizzarci sul presente – ha ribadito – Eccelleza? Un passo alla volta: i ragazzi stanno dando il massimo e vogliamo continuare su questa strada".

Giovanni Fiorentino