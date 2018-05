Pistoia, 16 maggio 2018 - Roboante vittoria, da record. Il Rugby Pistoia si è classificato alle Final Four di Coppa Toscana con un turno di anticipo battendo addirittura 90-0 il Lunigiana Rugby in trasferta. Gara ovviamente senza storia, chiusa addirittura in anticipo visto che la truppa locale aveva esaurito i cambi. Una gara mai in discussione e che ha permesso ai ragazzi di Frascino di festeggiare in anticipo l’accesso alle Final Four, un appuntamento in cui sarà fondamentale chiamare a raccolta tutte le proprie forze. Tra gli “orsi” pistoiesi e la Coppa c’è però una formalità rappresentata dall’ultimo turno del girone che vedrà Evangelisti e compagni alle prese domenica con l’Unione Rugby Montelupo Empoli (ore 15.30 a Pistoia Ovest A, Ponte alle Tavole). Pistoia è prima a pari punti con San Vincenzo ma in netto vantaggio per la differenza punti per cui un successo sarà sufficiente a chiudere la Poule come primi della classe. Si tratterà dell’ultimo sforzo prima del rush finale in cui provare a mettere le ani sulla Coppa Toscana: guai a fermarsi adesso, quindi.