Il rugbista Sisi torna in campo con la Nazionale: ecco la sua storia a Rugby

"Eccoci di nuovo. Siamo pronti". David Sisi aveva così commentato il ritorno in Nazionale, alla vigilia del test match contro la Scozia. Il rugbista di origini abetonesi è sceso in campo sin dal primo minuto nella gara svoltasi due giorni fa ad Edimburgo, ma non è riuscito ad evitare la sconfitta (seppur a testa alta) dell’Italrugby: gli scozzesi si sono imposti 25-13 al termine di un incontro combattuto. Per Sisi, reduce da un infortunio alla caviglia che gli ha fatto perdere buona parte della scorsa stagione, si trattava comunque del rientro nel gruppo azzurro e ci sono tutte le premesse per riscattarsi nella prossima gara. Il giocatore conta adesso 28 caps in azzurro e a trent’anni compiuti lo scorso febbraio appare ormai nel pieno della maturità agonistica. E’ vero che le Zebre sono reduci da uno United Rugby Championship in tono minore, ma la franchigia non ha avuto dubbi nel rinnovargli il contratto sino al 2025.

E anche la fiducia del commissario tecnico dell’Italia pare intatta: Kieran Crowley lo aveva infatti già convocato per i due ritiri delle scorse settimane, uno dei quali tenutosi a Corvara di Badia insieme all’Esercito Italiano (con tanto di allenamento in stile militare). Sabato prossimo, l’Italia sfiderà l’Irlanda a Dublino: un’altra partita particolarmente impegnativa, per quanto in palio ci siano solo prestigio ed onore. "Dave" potrebbe essere riconfermato nel XV titolare, anche se Crowley scioglierà ogni dubbio nelle prossime ore. Si tratta della seconda delle quattro amichevoli di avvicinamento alla World Cup di rugby fissata per il prossimo settembre in Francia. Per Sisi si tratterebbe della seconda Coppa del Mondo, dopo quella disputata nel 2019: anche per questo punta ad esserci. E ad oggi ha buone probabilità di far parte della spedizione francese, a patto di dare il 110% nelle prossime – decisive – uscite.

Giovanni Fiorentino