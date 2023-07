Il primatista mondiale Marchioni porta l’"Atletica" sempre più su

Un’Atletica Pistoia bellissima. Dopo i successi raccolti ai Campionati Italiani 10mila metri, staffette e prove multiple master di Campi Bisenzio un mese fa, l’Atletica Pistoia fa ancora meglio ai Campionati Italiani individuali su pista master, tenutisi ad Acireale, in Sicilia. Se a Campi Bisenzio la società presieduta dal popolare Remo Marchioni si era ripetuta a distanza di un anno dagli allori di Salerno, nel catanese ha confermato la propria forza e non solo con i 6 medagliati, ma con tutto l’organico, a cui va reso merito. Numerose, infatti, sono state le brillanti prestazioni, che inducono a un plauso generale: la formazione pistoiese è davvero competitiva ad alti livelli. Tra i medagliati, proprio il presidenteatleta Marchioni, che alla soglia degli 88 anni (festeggerà il compleanno il prossimo 30 settembre) ha dimostrato condizione fisica e mentale, classe e stile nonostante un infortunio lo limiti ormai da mesi: ha trionfato nei 100 metri piani M85 e colto l’argento nei 200m e 400m M85.

Da applausi la splendida regolarità di Alessandro Iacomino, atleta di valore, sul secondo gradino del podio negli 800m e nei 1500m M45. Conferma di essere una numero uno Maura Vignali, che nell’F70 ha conquistato il titolo tricolore nel martello e l’argento nel martello a maniglia corta e nel getto del peso. Medaglia d’argento anche per le eccellenti Francesca D’Annibale, F45, nel lancio del giavellotto e Rita Ferri, F55, nel lancio del disco. L’ottimo Patrizio Di Vita, infine, M60, si è aggiudicato il bronzo nella specialità del salto in lungo.

"Un’Atletica Pistoia da battimani – esulta Marchioni, con l’incontenibile entusiasmo che lo contraddistingue da sempre e che, molto probabilmente, è anche tra i fattori di questo suo inarrestabile successo senza limite anagrafico – brava veramente: anche ad Acireale abbiamo dato prova che uniti si può fare benissimo".

"Le nostre sono state tutte prestazioni di alto livello, per cui è doveroso rivolgere elogi a tutti, indistintamente – dice –. Forza, continuiamo così: attraverso l’allenamento quotidiano, è possibile arrivare in alto". La stagione dell’Atletica Pistoia non è terminata: tra gli appuntamenti rilevanti, i Campionati Europei master, che si svolgeranno dal 21 settembre al primo ottobre 2023 a Pescara: proprio nei giorni del genetliaco di Marchioni, che chissà come vorrà celebrarlo: noi pensiamo alla grande e voi? Lottare per un’altra medaglia internazionale, lui già primatista mondiale di un paio di staffette, che potrebbe schiudergli le porte del Quirinale: il suo sogno, infatti, è essere insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gianluca Barni