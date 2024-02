Il precedente. L’ultima volta. Pistoia vinse a tavolino 20-0

L’ultima volta che l’Olimpia Milano si è presentata al PalaCarrara risale alla stagione 2018/2019 una partita anche quella per certi versi passata alla storia per il caso Nunnally. Milano vinse sul campo (91-81) ma a causa di una disattenzione la partita venne poi omologata con il risultato di 20-0 a tavolino per Pistoia. Il motivo? Milano fece scendere in campo Nunnally che doveva ancora scontare una giornata di squalifica risalente al 2016. Due punti che per Pistoia furono come oro colato per la corsa alla salvezza che poi arrivò a fine anno. Oggi Pistoia proverà a scrivere un’altra pagina di storia, dopo quella dell’andata, anche se l’impresa è di quelle difficili se non impossibili.