Il post partita del coach biancorosso. Brienza: "Che intensità, ragazzi eccezionali»

"Una vittoria importantissima". Nicola Brienza non usa mezze misure per dare un connotato preciso al successo di Pistoia. "Venivamo da alcune sconfitte in campionato, preventivabili – prosegue Brienza – ma sempre sconfitte sono e poi vedendo i risultati degli avversari lasciare 2 punti oggi non sarebbe stato il caso". L’Estra ha vinto alla sua maniera, con una difesa solida che le ha consentito prima di prendere in mano la partita, poi di reggere il ritorno di Tortona e poi di ritrovare il filo del discorso chiudendo i conti. "A parte i primi minuti del terzo quarto – dice il tecnico biancorosso – in cui c’è stato un calo di tensione, abbiamo giocato 35 minuti di grande intensità. I ragazzi sono stati super, a livello di voglia, di impegno di capacità di stare sempre dentro la partita. Siamo riusciti a togliere a Tortona le opzioni principali e quando loro sono ritornati sotto siamo stati bravi a non andare mai fuori dal match. Willis è stato grande quando avevamo fuori Moore e Varnado mettendo a segno 5 punti da campione, Del Chiaro ha giocato la sua miglior partita ma tutti sono stati eccezionali non ne nomino altri perché lascio a voi fare le pagelle".

E dire che l’Estra ha fatto venire i brividi di paura quando dopo aver chiuso sopra di 15 punti il primo tempo, ad inizio terzo quarto ha subito un parziale di 13-0 che ha rimesso Tortona in carreggiata facendo svoltare la partita. Una reazione da parte degli avversari era preventivabile magari non così forte ed irruenta. "Ci sono stati alcuni tiri che non sono entrati – spiega Brienza – non ho voluto chiamare subito time out per non dare il segno che ci fosse un problema e lasciare tranquilli i ragazzi. Loro hanno messo maggiore energia ed era normale, noi non siamo molto abituati ad andare al riposo con 15 punti di vantaggio e abbiamo pagato un po’ questo tipo di inesperienza. Nell’ultimo quarto ci siamo sbloccati riprendendo ritmo e lì è nato il break decisivo che poi ci ha permesso di chiudere la partita".

Maurizio Innocenti