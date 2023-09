Il post-partita. Consonni: "Lo spirito è giusto, ma abbiamo sprecato troppo»

Iniziare la stagione con una vittoria è sempre una grande partenza, farlo vincendo il derby è il massimo. "Quando alla vigilia avevo detto che era una partita stimolante lo penso ancora – dice Luigi Consonni – e come ha detto il mio collega Brando sono partite che rappresentano un’arma a doppio taglio, se fai bene sei un grande se perdi è dura perché è un derby. Abbiamo giocato una partita di sostanza, potevamo chiuderla con un risultato più rotondo. C’è ancora tanto da lavorare". Diciamo che la Pistoiese deve imparare ad essere più cinica in zona gol. "E’ vero – prosegue Consonni – quando abbiamo avuto le opportunità le abbiamo sprecate o per alcune ingenuità o per voler cercare la giocata di fino. Sono tutti aspetti sui quali stiamo lavorando e sui quali dobbiamo migliorare e crescere". Di contro c’è stato un Prato che ha giocato una buona partita mettendo in alcuni momenti in difficoltà la Pistoiese soprattutto provando a bloccare le iniziative degli esterni che sono la forza del gioco arancione. "Il Prato pensavo ci venisse a prendere alti come aveva sempre fatto nelle partita che aveva giocato fino a qui – spiega il tecnico arancione – e invece sono stati bravi a bloccare i nostri esterni che sono la nostra forza ma i ragazzi sono stati altrettanto bravi ad adeguarsi e trovare le contro misure. Noi siamo una squadra di gamba e questo ci consente di impostare le partite sia comandando il gioco che agendo di rimessa ma soprattutto siamo un gruppo che ha voglia di lottare, di sacrificarsi, di aiutarsi ed è proprio questo ciò che voglio trasmettere ai ragazzi".

Sulla rissa finale Consonni ha una sua idea ben precisa che non fa fatica ad esprimere. "Io e Brando ci siamo tirati fuori per evitare conseguenze – spiega Consonni – devo dire che l’espulsione di Davì la trovo assurda dal momento che era andato per dividere e invece si è preso un calcio nel petto. Capisco il nervosismo e la tensione di un derby però così è stato eccessivo e anche il Prato ha finito per macchiare una buona prestazione".

