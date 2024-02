Il Ponte pareggia. Gol ed emozioni col Montespertoli

Ponte Buggianese

2

Montespertoli

2

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Ferrari, Birindelli, Kapidani, Chelini, Giannini (27’ st Passaretta), Pievani (26’ Seghi), Granucci, Nardi (23’ st Sali), Martinelli (42’ pt Chiti). A disp. Santalucia, Belluomini, Gianotti. All. Gutili.

MONTESPERTOLI: Onori, Conti, Calonaci, Marconi (1’ st Focardi), Trapassi, Corradi, Marcacci, Fiaschi (17’ st Raba), Cioni (13’ Lotti), Maltomini, Mosti (34’ st Chini). A disp. Biotti, Marconcini, Falconi, Anichini. All. Sarti.

Arbitro: Macca di Pisa.

Marcatori: 16’ Lotti, 32’ Seghi, 31’ st Granucci, 33’ st Mosti.

Al Pertini gol ed emozioni fra Ponte Buggianese e Montespertoli che alla fine pareggiano per 2-2.

In avvio di primo tempo subito due infortuni: escono Cioni e Pievani. L’attaccante del Montespertoli Lotti segna tre minuti dopo essere entrato: errore della difesa pontigiana e rete dello 0-1. Seghi invece pareggia al 32’: Giannini imbecca con un preciso passaggio Nardi che tirsa Nori respinge ma la palla arriva al giovane biancorosso che di destro insacca il gol dell’1-1.

Nella ripresa i ritmi di gioco in campo sono molto più lenti. La voglia di non perdere, e magari anche la paura di farsi male fisicamente, non fanno mettere a referto delle azioni degne di nota. Nardi e Granucci provano a costruire qualcosa al 56’, ma le loro conclusioni effettuate davanti ad Onori sono davvero debolissime, e facilmente bloccate dal portiere ospite. Attorno al 75’ gli spettatori presenti sugli spalti si svegliano dal torpore, con i due gol segnati in sequenza ravvicinata da Granucci e Mosti. Il bomber del Ponte sfrutta per bene un cross di Ferrari, e riesce a battere Onori al 76’ con una bella volèe. Due minuti dopo Mosti ruba il tempo a Palmese, si presenta davanti a Rizzato e lo batte per il definitivo 2-2.

Simone Lo Iacono