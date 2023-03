Il Ponte cade a due minuti dal traguardo

ponte buggianese

0

perignano

1

PONTE BUGGIANESE (3-5-2) Citti L; Palmese Chelini (67’ Citti R) Martinelli; Cucinotta (75’ Seghi) Pievani (91’ Stobbia) Zocco Gianotti Perillo (90’ Granucci); Nardi Belluomini (75’ Capetta). A disposizione: Grasso, Simi, Ferrari, Benvenuti. All: Gutili.

FRATRES PERIGNANO (4-3-3) Borghini; Lucarelli (76’ Pennini) Genovali Carani Falleni (64’ Aliotta) Niccolai Chiodi (70’ Fiumalbi) Doveri (59’ Cornacchia); Khtella (59’ Campo) Di Paola Sciapi. A disposizione: Menicagli, Giorgi, Pulina, Pecci. All: Niccolai.

Arbitro: Femia di Locri.

Marcatore: 88’ Sciapi.

PONTE BUGGIANESE – Al "Pertini" passa la capolista Perignano. La formazione di casa del Ponte Buggianese infatti deve arrendersi alla rete segnata dal numero 11 ospite Sciapi, arrivata solamente all’88’. Gutili e Niccolai decidono di affrontarsi con le migliori formazioni a disposizione, e con i collaudatissimi moduli di gioco, che Ponte e Perignano oramai schierano da inizio campionato. I biancorossi vanno in campo col 3-5-2, con Zocco in cabina di regia al posto di Benvenuti, e con la coppia d’attaccanti Nardi e Belluomini in avanti, per provare a scardinare la difesa avversaria. Il Perignano sfoggia il suo 4-3-3, con Khtella, Di Paola e Sciapi in avanti, capaci di mettere a segno finora ben 29 reti in campionato. Ci si aspetta una Fratres arrembante sin dall’inizio, ed invece è il Ponte a fare la parte del leone, e a sfiorare il gol del vantaggio dopo solo 5’: cross dalla destra di Nardi, piattone di Perillo verso il centro dell’area di rigore, e Belluomini in agguato viene anticipato dall’uscita provvidenziale di Borghini. Da lì in poi si vede poco gioco in campo. Ma gli animi iniziano a farsi tesi in tribuna, per vecchi screzi legati alla gara d’andata, ed iniziano ad accendersi anche in campo, con l’arbitro Femia di Locri che inizia a mostrare i cartellini, ma solo nei confronti dei pontigiani. Infatti Martinelli e Gianotti rimediano due gialli, mentre Zocco al 35’ viene buttato fuori, per una presunta gomitata data a Di Paola. Nonostante l’inferiorità numerica, il Ponte macina gioco, e va vicinissimo al gol. Nella ripresa Niccolai mischia un po’ le carte, per provare a tirare fuori dal cilindro la magia giusta, per passare. Gutili invece non cambia nulla, anche perché il Ponte regge bene, e punge molto in contropiede. Al 78’ Femia di Locri, su segnalazione di un collaboratore di linea, espelle Gutili. Due minuti dopo gli ospiti mettono a referto il primo tiro in porta. La gara sembra essere pronta a regalare uno 0-0, che premierebbe la bella prova di resistenza offerta dal Ponte. Ed invece all’88’ arriva il gol di Sciapi.

Simone Lo Iacono