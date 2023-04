Il Ponte Buggianese torna alla vittoria casalinga Montespertoli ko di misura: salvezza a un passo

Al Ponte Buggianese basta una rete per battere il Montespertoli e per tornare a festeggiare una vittoria in casa, che mancava da più di un mese. La gara giocata al "Pertini", la decide un gol segnato da Sali al 35’. La prima frazione di gioco è molto gradevole. Il Ponte va subito vicino al vantaggio, con Nardi che serve Cucinotta: tiro a botta sicura, la palla s’infrange sulla traversa, poi carambola sulla schiena del portiere ospite Pinochi e infine esce. Risponde quasi subito il Montespertoli, che sfiora per tre volte la rete dell’1-0. Per due volte ci va vicino Tavanti, ma il suo primo tiro viene salvato sulla linea da un giocatore pontigiano, mentre la seconda conclusione viene parata di coscia dal portiere Citti. Maltomini ci prova da fuori, sfiorando il palo destro della porta bianco-rossa. Al 35’ arriva il gol dei ragazzi guidati da Gutili: sulla sinistra Martinelli e Nardi si scambiano la palla, per farla poi arrivare al centro dell’area di rigore del Montespertoli a Sali; il numero nove si coordina, e con una semi-sforbiciata trova il guizzo giusto per battere Pinochi. La ripresa non regala particolari emozioni. Nardi e Maltomini ci provano, ma Pinochi e Citti parano senza alcun problema. Gutili e Sarti danno quasi fondo a tutte le sostituzioni che hanno a disposizione, mentre Cremone di Pisa distribuisce due gialli per parte, ammonendo Simi e Pievani per i locali, Tavanti e Ciardini per gli ospiti. Il triplice fischio finale, che sancisce il ritorno alla vittoria del Ponte, arriva dopo 5’ di recupero. E’ un successo che profuma di salvezza.

Simone Lo Iacono