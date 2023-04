Il Ponte Buggianese saluta i tifosi con un tris al Pro Livorno Sorgenti

ponte buggianese

3

pro livorno sorgenti

0

PONTE BUGGIANESE: Grasso; Palmese (75’ Conforti) Chelini Perillo; Saquella (63’ Sali) Seghi (78’ Simi) Zocco (71’ Pievani) Capetta Ferrari; Granucci Nardi (81’ Citti R). All: Gutili.

PRO LIVORNO: Lo Frano; Lucarelli (75’ Galeone) Ghelardoni Signorini Solimano; Santagata Filippi Dell’Amico (64’ Maffei); Casalini (68’ Scalzo) Costanzo (79’ Orsini) Angiolini (64’ Lucchesi). All: Ciricosta.

Arbitro: Marino di Pisa.

Marcatori: 15’ Ferrari, 49’ e 69’ Nardi.

PONTE BUGGIANESE – Il Ponte Buggianese termina nel migliore dei modi la stagione chiusa al sesto posto, battendo al "Pertini" per 3-0 la Pro Livorno. La squadra allenata da Gutili, dopo una pausa di studio di 15 minuti, trova la via del gol con Ferrari, bravo a battere dalla distanza Lo Frano, con un destro potente e preciso. Nella ripresa si scatena invece Nardi, che al 49’ ed al 69’ trova e segna le altre due reti per il Ponte Buggianese. Nel primo caso l’attaccante dei pontigiani finalizza un’azione, partita da una punizione dalla lunga distanza. La sua doppietta personale arriva con una conclusione dal limite, che non lascia scampo a Lo Frano.

Simone Lo Iacono