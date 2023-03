Il Ponte Buggianese conquista Castelfiorentino Nardi grande protagonista con una doppietta

catselfiorentino

1

ponte buggianese

2

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Duranti (84’ Maltinti), Nuti (46’ Mhilli), Marinari, Campatelli, Marghi (59’ Nidiaci), Pieracci (67’ Ballerini), Ficarra (67’ Castellacci), Ferretti, Rosi, Iaquinandi. All. Cristiani.

PONTE BUGGIANESE: Citti L., Cucinotta, Martinelli, Benvenuti, Palmese, Simi, Pievani, Gianotti (81’ Citti R.), Belluomini (59’ Stobbia, 88’ Capetta)), Nardi (84’ Ferrari), Perillo (70’ Granucci). All. Gutili.

Arbitro: Biagi di Pisa.

Reti: 10’ e 32’ rig. Nardi (PB); 18’ Mhilli (C).

CASTELFIORENTINO – Il Ponte Buggianese torna alla vittoria. La formazione biancorossa batte infatti per 2-1 il Castelfiorentino Nella gara giocata al "Neri", si scatena Nardi, che segna ben due gol. . Sceso in campo con una forte voglia di mettersi alle spalle le ultime due sconfitte, subite immeritatamente contro Tuttocuoio e Fratres Perirgano, il Ponte Buggianese mette subito le cose in chiaro. Al 10’ infatti passa con Nardi, che finalizza nel migliore dei modi e con bel piattone destro, l’ottima giocata creata a centrocampo da Gianotti. I padroni di casa non stanno a guardare, e attorno al 19’ potrebbero pareggiare su calcio di rigore. Citti è però bravissimo, e neutralizza il penalty calciato da Ferretti, parandolo. Al 32’ arriva il raddoppio del Ponte Buggianese: dopo una bella azione costruita da Stobbia e Nardi, c’è il tiro del numero dieci bianco-rosso, che Lisi respinge e che un difensore del Castelfiorentino UTD prende con la mano; l’arbitro Biagi di Pisa non ha dubbi, e concede la massima punizione, che Nardi trasforma in gol. In vantaggio di due reti, i ragazzi di Gutili macinano gioco d’alto livello, e costruiscono una serie infinita di occasioni da gol, che però Perillo, Martinelli (palo) e Nardi non sfruttano a dovere. Mhilli così al 78’ realizza di testa il gol che riaccende la squadra guidata da Cristiani, che prova a buttarsi in avanti per trovare il pari. Il Ponte però si chiude bene, gestisce alla grande gli ultimi minuti della gara, e porta a casa una vittoria, che permette alla formazione biancorossa di festeggiare una salvezza più che virtuale.

Simone Lo Iacono