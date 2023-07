Il mercato entra nel vivo: arrivi al Tempio Chiazzano e Pistoia Nord

Sabato scorso è iniziata ufficialmente la stagione 202324. Ma la compagini di Pistoia e provincia sono già da tempo al lavoro per potenziare le rispettive rose e il mercato è già da tempo entrato nel vivo. Ripartendo dalla Prima Categoria, che vede il Tempio Chiazzano fra i club più attivi: proprio nelle scorse ore è infatti stato ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante classe 1989 Andrea Santini, arrivato dal Maliseti Seano. Un profilo esperto, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di giocare anche in Eccellenza. Si tratta del terzo colpo messo a segno dal direttore sportivo Alessandro Petrini, dopo l’esterno d’attacco Antonio Di Biase e del centrocampista Samuele Chiti.

Scendendo in Seconda Categoria, la Virtus Montale appena retrocessa (ri)parte dalle conferme: il difensore Vittorio Votino, il centrocampista Mattia Nesi e l’attaccante Daniele Costa continueranno a far parte della rosa. Cambia invece pelle il Pistoia Nord, che dopo aver raggiunto i playoff da "cenerentola" vuole adesso consolidarsi. Il nuovo allenatore Alessandro Celadon dovrebbe poter contare sul portiere Alberto Puggelli (ex-Mezzana) sui difensori Francesco Gorgeri e Bruno Millaj (dallo Spedalino Le Querci) e sull’esterno Riccardo Vezzosi (proveniente dall’Amici Miei). Attive anche le neopromosse: il Borgo a Buggiano che ha dominato la Terza Categoria 202223 (centrando il "double" campionato-coppa) sarà ancora allenato da Luca Biagi, con Luca Lombardi come vice. E sta strutturandosi anche il San Felice, che si è rinforzato con l’estremo difensore Simone Cecchi (dal Chiazzano) e con il difensore Michele Pucciarelli (ex-Sarripoli). La rincorsa del Chiesina Uzzanese partirà invece dal nuovo tecnico Fabrizio Salvadori: sarà lui a dover guidare la squadra nel prossimo torneo di Terza, con l’obiettivo di centrare il ritorno in Seconda.

Giovanni Fiorentino