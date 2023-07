Il memorial. La prima edizione della coppa vannino agli orsi un grande successo per torneo dedicato a gori

Gli Orsi si sono aggiudicati la prima edizione della "Coppa Vannino" al termine di un match combattuto e nel complesso equilibrato, battendo Egodi alla luce del 3-2 finale. Questo l’esito della finalissima della competizione di futsal dedicata al compianto Alessandro Egidio Gori, scomparso lo scorso gennaio. Una kermesse, quella svoltasi al campo intitolato ad Edoardo Baldi ad Agliana, che ha visto al via ben diciassette squadre. E che ha ottenuto riscontri positivi anche in termini di pubblico. "L’idea è venuta strada facendo: siamo partiti dall’intenzione di organizzare un torneo di "calcetto", dopo aver preso atto delle difficoltà di riorganizzare per il 2023 il Torneo dei Rioni – ha commentato Francesco Fabbri, allenatore aglianese fra gli organizzatori del progetto – e quando è arrivato il momento di scegliere il nome abbiamo pensato a Vannino, chiedendo il permesso ai familiari. Trattandosi poi del primo anno, siamo soddisfatti di come si sia svolta la manifestazione". Una competizione alla quale hanno preso parte numerosi protagonisti del calcio dilettantistico di tutta la provincia: fra i vincitori figura ad esempio l’ex-Amici Miei Maarouf, mentre i secondi classificati disponevano di Perugi e di Rinaldini. E adesso che il sasso è stato lanciato, la Coppa Vannino punta a diventare un evento fisso del calcio estivo: nelle prossime settimane dovrebbe essere costituita allo scopo un’associazione specifica, che si occuperà dell’organizzazione della rassegna. Con il 2024 già nel mirino.