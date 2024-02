Il matrimonio tra sport e cultura. Accordo tra Estra e Pistoia Musei

Estra Pistoia e Fondazione Pistoia Musei insieme per una partnership che unisce il mondo dello sport e quello della cultura nel nome della città di Pistoia. Il rapporto fra Estra Pistoia e Fondazione Pistoia Musei è nato grazie al lavoro della direttrice della Fondazione, Monica Preti, e dell’advisor marketing del Pistoia Basket Andrea Di Nino, coinvolgendo diversi progetti che saranno portati avanti nei prossimi mesi. Molte le iniziative in programma per il 2024. Le prime prenderanno avvio già nelle prossime settimane.

In occasione della mostra ‘60 Pop Art Italia, allestita a Palazzo Buontalenti, dal 16 marzo al 14 luglio 2024, tutti gli abbonati e tesserati del settore giovanile del Pistoia Basket nonché del Project potranno visitare l’esposizione che ricostruisce le vicende della Pop Art in Italia, attraverso i suoi maggiori esponenti, pagando l’ingresso a prezzo ridotto, il biglietto consentirà di accedere gratuitamente anche a tutte le altre sedi espositive di Fondazione Pistoia Musei.

"Questa partnership – ha dichiarato Andrea Di Nino – una volta di più testimonia la continua volontà del club di essere innovatore nel mondo del basket italiano. Da oggi si svilupperanno comuni azioni di marketing e comunicazione ma soprattutto a breve la community di tifosi del Pistoia Basket avrà nuove ed esclusive possibilità di accedere al mondo della cultura".

"Il nostro obiettivo – ha detto Monica Preti – è aprire i musei, le mostre e le nostre iniziative a pubblici sempre nuovi, convinti che l’arte e la cultura possano rappresentare un linguaggio universale. L’arte e lo sport sono due espressioni legate alla nostra storia e al nostro spirito di comunità e, attraverso questa collaborazione, puntiamo a rafforzare tali legami".

Soddisfazione per l’intesa raggiunta anche da parte del presidente biancorosso Massimo Capecchi. "Ritengo molto importante poter annunciare questo accordo di collaborazione con Fondazione Pistoia Musei – ha detto Capecchi –, una delle principali realtà culturali della città. Dal nostro punto di vista penso che si tratti di un altro tassello particolarmente significativo del percorso di legame e radicamento che il Pistoia Basket ha intrapreso a tutti i livelli per essere presente in maniera importante anche fuori dal campo con iniziative che spaziano dalle scuole al sociale, dalla cultura agli eventi".

"Questa collaborazione – ha sottolineato il presidente di Fondazione Pistoia Musei, Antonio Marrese – valorizza la nostra offerta culturale permettendoci di coinvolgere pubblici diversi. Siamo convinti che unire queste due forze creerà un impatto positivo sulla nostra comunità e favorirà anche l’immagine della città come luogo attrattivo per lo sport e la cultura".

