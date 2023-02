Il maltempo la fa da padrona

Una giornata nella quale l’indiscusso protagonista è stato il maltempo, che ha causato il rinvio di diverse gare. Ecco quindi che non tutte le compagini di Pistoia e provincia impegnate in Promozione hanno alla fine avuto modo di giocare, nel corso del ventunesimo turno di campionato programmato per ieri. Tutto è rimasto inalterato in vetta al girone A, visto che nè il Montecatini primo della classe né la Larcianese sono scese in campo a causa della pioggia torrenziale: gli uomini di coach Tocchini avrebbero dovuto affrontare il Maliseti, ma la gara è stata praticamente sospesa ancor prima che iniziasse. Discorso simile per i ragazzi di Cerasa, che avrebbero dovuto affrontare in casa il Pietrasanta L’arbitro di Viaccia – Lampo ha atteso sino alle 15.45 nella speranza di fischiare l’inizio della contesa, ma non avendo ravvisato alcun miglioramento delle condizioni meteo non ha potuto far altro che rinviarla. Tutte partite che saranno quindi ri-calendarizzate a breve, per rimettere in pari la classifica. Intanto, la Meridien può comunque festeggiare, visto che una rete di Gamba nel primo tempo ha regalato agli uomini di mister Magrini l’1-0 interno sul Pieve Fosciana e il quarto posto in solitaria nel raggruppamento. E può a ben vedere far festa anche il Casalguidi, capace di mostrare quella reazione richiesta dall’allenatore Alessandro Gambadori subito dopo lo stop contro la Lunigiana Pontremolese. Al Barni, i "canarini" hanno rialzato la testa battendo 2-1 il Capezzano Pianore fanalino di coda del raggruppamento (in virtù della doppietta di Nania) consolidando così l’ottava piazza. Sconfitta esterna invece per l’Amici Miei di Matteo Capecchi, nella tana della Pontremolese che alla fine ha vinto 1-0. Chiusura con il girone B, che ha visto il Quarrata di scena sul terreno dell’Alleanza Giovanile. Il 2-2 finale maturato in rimonta (propiziato da Lava e da Vigoroso) rappresenta senz’altro un punto di (ri)partenza per i quarratini, ma per sperare di salvarsi sarà necessario ricominciare subito a vincere.

Giovanni Fiorentino