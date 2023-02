Il grande ritorno di Carpanzano

L’Mvp della partita è stato Gianluca Carpanzano: sta piano piano ritrovando la giusta condizione e si vede. I 18 punti sono solo il corollario ad una prestazione super, in cui ha fatto la differenza in tutti i momenti decisivi della partita. Nella Gema il migliore è stato Marco Di Pizzo: nei momenti in cui è stato in campo è sempre riuscito a prendersi un vantaggio nei confronti di tutti i lunghi avversari, costituendo l’unica vera minaccia per il sistema difensivo quasi perfetto messo in campo da coach Barsotti.