Il Gp Giuliano Baronti. Trionfo sprint di Sambinello nel finale di Lamporecchio

Ha vinto uno dei favoriti della corsa, Enea Sambinello portacolori della formazione fiorentina Vangi Il Pirata Sama che sul traguardo posto di fronte all’azienda Neri Sottoli in via Amendola, ha regolato i 4 compagni di fuga emersi in una finale bellissimo. Quella svoltasi a Cerbaia di Lamporecchio con la gara di apertura in Toscana della stagione juniores, è stata un’autentica festa, una giornata che sarebbe immensamente piaciuta a Giuliano Baronti, grande amante e sostenitore del ciclismo, a cui era intitolata la seconda edizione del Gran Premio questa volta a carattere nazionale. Ci hanno pensato i figli Alessio e Stefano con l’organizzazione del Team Franco Ballerini (il presidente Franco Miniati e Luca Scinto), ad allestire la manifestazione con la presenza di 31 formazioni (le migliori in campo nazionale) e 184 partenti.

La corsa alla quale erano presenti anche il ct della Nazionale Azzurra juniores Dino Salvoldi, il consigliere nazionale della FCI Fabrizio Cazzola, il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti, non ha provocato emozioni nella prima parte fino alla fuga dopo 65 km dei generosi e bravi Uderzo e Rinaldi. Il gruppo ha perso fino a 2’30“ poi il recupero lungo la dura salita con l’entrata in azione dei favoriti per un finale scoppiettante come meritava questa magnifica corsa organizzata con strutture d’eccellenza ad iniziare dalla location di ritrovo presso l’azienda Neri Sottoli. Oltre al vincitore ottimo secondo Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini, lo sloveno Valiavec, Bessega e Rosato finiti alle spalle di Sambinello. Tra gli ospiti anche il governatore della Toscana Eugenio Giani, i sindaci di Lamporecchio Alessio Torrigiani e di Larciano Lisa Amidei, il presidente del Coni regionale Simone Cardullo, gli ex campioni Simoni, Fondriest, Poggiali. Tutti presenti per onorare la memoria di Giuliano Baronti.

Antonio Mannori