Il Giro della Toscana femminile torna sulle strade di Quarrata

Quarrata sarà al centro di due eventi ciclistici importanti in questa stagione. Infatti oltre ad ospitare domenica 2 luglio il Campionato Toscano allievi organizzato dall’Ocip, la Città del Mobile ospiterà a 12 anni di distanza una tappa del Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini riservato alle donne Elite. La tappa sarà la seconda delle quattro previste, in programma venerdì 25 agosto dopo quella a Campi Bisenzio (ancora da definire) località dal quale come l’anno scorso dovrebbe partire la prestigiosa gara organizzata da Brunello Fanini. La terza frazione a Segromigno in Piano e la conclusione da Capannori a Montecatini come nell’ultima edizione. La tappa di Quarrata dovrebbe interessare tutto il territorio quarratino con partenza da Piazza Risorgimento, mentre non è stato ufficializzato se l’arrivo sarà a Quarrata (molto probabile) oppure in un’altra località. La manifestazione sarà presentata ufficialmente il 4 agosto a Villa La Magia. Al "Giro di Toscana" parteciperanno 28 squadre, delle quali ben 18 straniere per complessive 160 atlete. Tutto questo è stato reso possibile dal sindaco Gabriele Romiti, dall’assessore Patrizio Mearelli e dalla collaborazione del quarratino Alessandro Becherucci presidente del Comitato Provinciale di Pistoia e collaboratore da sempre dell’organizzazione del Giro femminile. "Si tratta di una grandissima occasione – ha detto Romi – dopo molti anni torniamo ad ospitare una manifestazione sportiva così prestigiosa come il Giro internazionale femminile della Toscana".

Antonio Mannori