Il gioco si è fatto duro per Pistoia

PISTOIA

60

CANTU’

65

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 8, Copeland 9, Wheatle 10, Varnado 19, Magro 6, Della Rosa 5, Benetti, Pollone 3, Allinei n.e. Farinon n.e. Cemmi n.e. All. Brienza.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Rogic 10, Bucarelli 11, Nikolic 11, Da Ros 10, Baldi Rossi 4, Hunt 8, Severini 2, Berdini 1, Stefanelli 8, Morgillo n.e. All. Sacchetti.

Parziali: 19-22; 39-34; 51-50. Arbitri: Boscolo Nale, Yang Yao, Perocco. Note: tiri da due Pistoia 2143, Cantù 3747. Tiri da tre Pistoia 321, Cantù 522. Tiri liberi Pistoia 911, Cantù 1620.

Complimenti sinceri. Sì perché è vero che Pistoia esce sconfitta nella prima partita del girone giallo, ma i biancorossi hanno dato tutto. Di fronte c’era una squadra decisamente più attrezzata e con maggiore talento e la differenza si è vista, ma la Giorgio Tesi Group non ha sfigurato lottando fino alla fine, senza mollare di un centimetro. Ci sono stati degli errori, qualche sbavatura, ma non va dimenticato che molti sono stati causati dal talento e dalla forza degli avversari. Siamo nella seconda fase del campionato e si vede, così come si vede che nel girone "giallo" ci sono le migliori squadre del torneo. Con le reduci del "verde", in particolare, che sembrano avere un’altra marcia: tre successi esterni su tre e sterzata già incisa, rientrare non sarà affatto facile.

Il match tra Pistoia e Cantù parte subito forte: le squadre non perdono tempo a studiarsi, i ritmi di gioco non lo consentono. E’ una lotta senza quartiere, si ribatte colpo su colpo senza avere il tempo di rifiatare. Le due squadre vanno a braccetto per quasi due quarti. Quasi perché Pistoia nel finale del secondo periodo riesce a mettere la testa avanti e chiudere sopra di 5 punti che in un match punto a punto non sono pochi. Un vantaggio che la Giorgio Tesi riesce ad incrementare nei primi minuti del terzo periodo arrivando a più 7 (43-36) poi complice un leggero calo d’intensità e gli avversari che invece alzano l’asticella del talento, i biancorossi subiscono un break di 2-11 che riporta Cantù a meno 2 (45-47).

Tutto da rifare, ma tutto nella norma perché che la partita si decida all’ultimo è chiaro a tutti. Si va all’ultimo quarto con Pistoia sopra di 1 (51-50), un punteggio che sicuramente gioca a favore dei biancorossi che proprio nel quarto periodo alzano ancora di più l’intensità in difesa e la partita assume tutto un altro aspetto. Cantù fa fatica a trovare la via del canestro, il problema è che anche Pistoia non riesce a segnare e in pratica lo sforzo fatto sotto i tabelloni non porta frutti sperati. A 2’ dalla sirena il punteggio recita Pistoia 57, Cantù 60. Tre punti da recuperare non sono tanti, ma quando il canestro è un miraggio sono una montagna da scalare. Ad onore del vero non è che Cantù abbia percentuali tanto migliori. A 1’ dalla fine Pistoia ha segnato 8 punti e Cantù 10. I secondi finali sono convulsi, si sbaglia tanto dall’una e dall’altra parte, ma proprio quando siamo sulla sirena Pistoia commette un paio di errori che consegnano la partita a Cantù. Due smarrimenti difensivi che mandano gli avversari in lunetta per mettere i punti sufficienti a chiudere il match.

Maurizio Innocenti