Il Futsal Pistoia inizia l'avventura nella Serie A2 Elite: incognita campo

L’avventura nella Serie A2 Elite 202324 di calcio a cinque inizierà il prossimo 30 settembre in casa, contro lo Sporting Altamarca. Il cammino del Futsal Pistoia inizierà insomma fra poco meno di due mesi, nel girone A del torneo cadetto. Questo è quanto emerge dal calendario della competizione, ufficializzato nelle scorse ore. Ventisei giornate che prevedono tra le altre cose anche incroci con alcuni dei protagonisti della scorsa annata: una data da segnare sul calendario è ad esempio quella del prossimo 18 novembre, quando gli arancioni andranno in Lombardia per sfidare il Lecco guidato da Emanuele Fratini, che dopo aver salutato Pistoia ha portato con sé anche Javi Roni e Bebetinho. Dopo l’esordio casalingo, il sodalizio pistoiese andrà in Emilia per sfidare Modena (il prossimo 14 ottobre) per poi ricevere la visita del Pordenone (il 21 ottobre) e giocare in trasferta contro il CDM Futsal. Avanti poi a novembre con le partite contro Altovicentino, Città di Mestre e Petrarca. E dopo l’incrocio con i lecchesi, il programma proseguirà con i match contro Saints Pagnano (25 novembre) Leonardo (2 dicembre) Elledì (9 dicembre) e Fenice Venezia Mestre (30 dicembre).

La dirigenza sta quindi lavorando per allestire la rosa: a guidare il gruppo saranno dalla panchina Alessandro Vannucchi ed Emiliano Biagini, mentre il primo vero "colpo" di mercato è la conferma di Tommaso Melani (nella foto): il ventitreenne pivot, cresciuto nel settore giovanile e capace di debuttare lo scorso anno nella massima divisione, sarà uno dei pilastri del "nuovo corso". Resta infine da risolvere la questione legata all’impiantistica: la società deve poco più di 20mila euro al Comune per l’utilizzo degli impianti e ad oggi è tutt’altro che scontato che il Futsal Pistoia giochi le prossime partite al PalaCarrara, o comunque sul territorio comunale. Anche se i contatti fra le parti proseguono e non è escluso che alla fine si arrivi ad una soluzione.

Giovanni Fiorentino