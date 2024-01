IL FRONTE SOCIETARIO. "Trattativa mai esistita. Lascio il club solo in mani solide e affidabili»

Affare definitivamente saltato o solo momentaneamente congelato? La prima ipotesi, almeno stando a ciò che ha detto Maurizio De Simone. Dopo le voci – e le conferme – , emerse nei giorni scorsi riguardanti l’interesse di Alessandro Nuccilli a entrare nella Pistoiese, dopo un incontro e qualche mail scambiate con l’avvocato a cui Nuccilli ha affidato l’incarico di gestire la trattativa avviata da intermediari, il garante del trust ha preso posizione. "La trattativa non è mai esistita. Tra me e lo studio legale c’è stato solo un caffè a Roma qualche giorno fa, ma io ho fin da subito espresso i miei dubbi sulla solidità della cordata interessata alla Pistoiese. Come ho sempre detto, intendo lasciare il club solamente in mani solide e affidabili e di persone che siano in grado di presentare un progetto solido". Una chiusura netta, che apparentemente non lascia spazio a ripensamenti o a possibili cambi di rotta. Il tutto nonostante lo stesso Nuccilli, nella giornata di giovedì, avesse definito l’affare a buon punto, parlando anche – alzando tantissimo l’asticella – di progetti e delle ambizioni che avrebbe dovuto avere la nuova Pistoiese. Ma chi sono Maurizio De Simone e Alessandro Nuccilli, gli uomini che si stanno contendendo un posto al sole nell’ambiente arancione? Come intendono pagare i conti?