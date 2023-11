Il derby. Quarrata e Amici Miei, super sfida. Partita tiratissima ed emozionante

QUARRATA

1

AMICI MIEI

0

QUARRATA: Cuorvo, Corsini, Bonechi, Carlesi, Venturi, Felici, Campana, Cortonesi, Paolini, Compagnone, Scatizzi. A disp.:Cardillo, Pagnini, Nencini, Tripi, Cappellini, Libetti, Poggiani, Tito, Morelli. All.:Fabbri.

AMICI MIEI: Bacci, Baldi, Bellini, Agostiniani, Pugliese, Cola, Barozzi, Benedetto, Betti, Vannucci, Giuntoli. A disp.: Giusti, Frosini, Toccaceli, Acoraro, Marchio, Stasi, Cecchi, Tempestini, Farci. All.:Giugni.

Arbitro: Carlos Antoni di Viareggio.

Marcatore: 57’ Carlesi.

Un match particolarmente combattuto, fra due squadre che sembrano finalmente aver trovato la quadratura del cerchio dopo un inizio stagionale piuttosto balbettante. E alla fine ha vinto il Quarrata, superando per 1-0 gli Amici Miei.

Questo il verdetto della partita andata in scena ieri a Prato (a Mezzana, per la precisione) valida per la nona giornata del campionato di Prima Categoria 202324. A regalare il successo agli uomini di mister Francesco Fabbri è stato un gol di Carlesi, bravo nel risolvere una mischia in area mandando la palla in rete. I ragazzi di coach Alessio Giugni (che fino a ieri non aveva mai perso, da quando era diventato allenatore del club di Agliana) hanno cercato più volte lo spunto decisivo per centrare il pari, ma alla fine hanno dovuto arrendersi: il punteggio è rimasto invariato fino al triplice fischio del direttore di gara. E i quarratini sono adesso secondi nel girone C, a quota 15 punti.

"Oggi abbiamo giocato una buona partita, in un incontro non facile – ha commentato Fabbri – è dall’inizio del torneo che bene o male la prestazione c’è sempre stata, da parte nostra. Mancavano i risultati, che adesso stanno arrivando. E l’obiettivo sarà quello di continuare su questa strada anche in futuro. L’attenzione andrà adesso alla prossima sfida: il Quarrata sarà di scena nuovamente a Prato, contro il C.F. 2001. Gli Amici Miei, tredicesimi con 7 punti in graduatoria, ospiteranno invece il Barberino Tavarnelle che è ad oggi la squadra più in forma del raggruppamento. Non sarà facile, ma i ragazzi di Giugni hanno comunque le carte in regola per tentare il colpaccio.