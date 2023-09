Il derby del Montalbano esalta la Lampo Meridien

LAMPO MERIDIEN

3

LARCIANESE

1

LAMPO MERIDIEN: Lavorini, D’Angelo (22’ st Taverna), Simi, Fattorini (17’ st Mazzanti), Massaro, Del Sorbo, Bastogi (38’ st Sabatini), Di Vito, Pirone (36’ Aquilante), Maiorana (42’ st Vitolo), Benedetti. All. Montagnolo.

LARCIANESE: Pinochi, Porciani (40’ st Bruchi), Monti, Marianelli (26’ st Errachid), Fusco, Foresta, Iannello (36’ st Ndiaye), Sarti, Ferraro (14’ st Lo Russo), Guarisa, Biagioni (37’ st Lenti). All. Civitelli.

Arbitro: Martini di Arezzo.

Marcatori: 23’ Biagioni (rig.), 42’ Benedetti, 14’ st Bastogi, 38’ st Maiorana.

Note: al 12’ st espulso Monti per doppia ammonizione.

I padroni di casa della Lampo Meridien si aggiudicano il derby del Montalbano contro la Larcianese e guadagnano tre punti importanti per la loro classifica. È stata una bella partita da vedere, intensa, con quattro reti, molto equilibrata e combattuta e giocata davanti ad un discreto numero di spettatori. L’episodio che ha fatto girare la partita a favore della Lampo Meridien si è avuto al 58’, sul risultato di parità di 1-1. Su un intervento rude, commesso a pochi metri dalla linea che delimita l’area di rigore, il difensore della Larcianese Monti subisce il secondo cartellino giallo della sua partita che gli costa così l’espulsione. Sulla susseguente punizione lo specialista Bastogi, ex di turno, realizza la rete del vantaggio, con un tiro preciso che indirizza la palla all’incrocio dei pali. In due minuti i padroni di casa si trovano così in superiorità numerica ed in vantaggio di una rete. Al minuto ottantatre la Lampo Meridien arrotonda il punteggio con Maiorana, che approfitta di un ingenuo errore del portiere Pinochi. Un gol che di fatto chiude la gara a favore della squadra allenata da Montagnolo.

Per la Larcianese è una sconfitta nel risultato pesante. Soprattutto nel primo la squadra viola ha giocato molto bene, creando diverse occasioni da rete. La bravura di Lavorini, eccellente in un paio di parate, ha evitato di subire altre reti. La Larcianese era passata in vantaggio al 23’, su rigore trasformato da Biagioni e concesso pe un fallo di Del Sorbo su Guarisa. Gli ospiti hanno reclamato nei confronti dell’arbitro per la mancata espulsione del difensore, soltanto ammonito. Il pareggio è arrivato al 42’, segnato da solito Benedetti, con un preciso pallonetto che ha superato il portiere in uscita, su assist perfetto di Aquilante.

Massimo Mancini