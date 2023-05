Il Ctt Conad Cintolese alle finali nazionali U14

A due settimane dalla splendida vittoria che ha consegnato al Ctt Conad Cintolese il titolo regionale under 14, continua incessante il consolidamento coordinato dalla responsabile del settore giovanile Paganelli, con rimodulazione del lavoro in itinere a supporto dello staff tecnico e della squadra, in vista delle Finali Nazionali u14 e a seguire per tutti gli altri gruppi. La formula delle finali nazionali in programma da domani al 21 Maggio a Cesena prevede 28 squadre provenienti da tutta Italia. Con il titolo regionale in tasca, il CTT di Landi e Paganelli accederà direttamente alla fase finale insieme ad altre 11 squadre. Nella primissima fase di qualificazione del 16 e 17 maggio il CTT osserverà pertanto da spettatore quali saranno le altre 4 finaliste della manifestazione che assegnerà il titolo di campione d’Italia della categoria. Le 16 squadre finaliste verranno suddivise in quattro gironi e il CTT Conad Cintolese, farà il suo esordio nel girone H, giovedi 18 maggio alle 15, 30 vs Chions Fiume Volley, campione regionale del Friuli Venezia Giulia. Il 19 maggio alle ore 10,30, le biancoblu se la vedranno con una formazione sorteggiata dalle fasi di qualificazione e nel pomeriggio alle 17 sarà la vincente regionale del Lazio Volleyró Casal de Pazzi a dare battaglia alla compagine termale per la terza gara di un vero e proprio girone di ferro, in cui il piazzamento ottenuto definirà il proseguo nella manifestazione. All’interno di casa Monsummano si raggiungono nel frattempo altri gratificanti obiettivi: l’under 12 e l’under 13 con le recenti vittorie acquisite domenica 7 maggio, vincono entrambe il girone e si assicurano l’accesso alle finali territoriali: l’U12 di coach Paganelli ha visto svolgersi l’ultimo capitolo ieri al PalaIcad Cintolese con il triangolare delle vincenti i gironi, mentre l’under 13 di Paganelli e Landi vincitrice del girone F, giocherà la finale a fine maggio vs la vincente del girone G.

A.F.